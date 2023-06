Vater und Trainer? Dardai kann „das gut trennen“

„Das ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Aber wir können das sehr gut trennen“, sagte der deutsche U21-Nationalspieler im Rahmen der EM in Georgien und Rumänien mit Blick auf die Doppelrolle seines Vaters Pal Dardai. „Er ist mein Trainer auf dem Platz, in der Kabine, wo auch immer auf dem Gelände. Wenn ich aber zu Hause meine Eltern besuche, dann ist er mein Vater.“

Titelverteidiger Deutschland startet am Donnerstag (18.00 Uhr/Sat.1) in Kutaissi gegen Israel ins Turnier, zuvor bereitete sich die DFB-Auswahl in Batumi auf den Auftakt vor - ohne Ablenkungen. "Ich war zwar noch nie in einem Hotel mit einem Casino, aber wir sind wegen der EM hier und nicht zum Zocken", sagte Dardai.