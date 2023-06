Anzeige

DFB-Team: Völler knallhart - "Einige sind an ihre Grenzen gestoßen" Völler mit knallhartem Fazit

Flick mit Ansage: "Im September schaut alles ganz anders aus"

Der katastrophale Abschluss der DFB-Testserie veranlasst Rudi Völler zu einer bemerkenswerten Tirade gegen das DFB-Team. Der DFB-Sportdirektor spricht einigen Spielern die Qualität ab.

Seit seinem Amtsantritt als DFB-Sportdirektor ließ Rudi Völler auf die deutsche Nationalmannschaft und Bundestrainer Hansi Flick nichts kommen - doch unmittelbar nach dem 0:2-Fiasko gegen Kolumbien auf Schalke brach es aus ihm heraus.

Auf die Frage, ob er vom Aufritt in Gelsenkirchen schockiert sei, antwortete Völler bei RTL: „Ja, vom Gesamtpaket der drei Spiele“ - und nahm das 3:3 gegen die Ukrainer und das 0:1 in Polen mit in seine Gesamtbetrachtung. „Das war zu wenig. Hansi Flick ist am Ende die ärmste Sau. Er versucht alles, dass wir erfolgreich sind, er probiert etwas aus. Aber nach den drei Spielen muss man einfach sagen, dass unsere Qualität nicht mehr die allergrößte ist, wie noch vor einigen Jahren. Das habe ich am Anfang unterschätzt.“

Dabei kündigte Völler an, dass einige der Spieler, die zuletzt auf dem Rasen standen, in den kommenden Partien keine Rolle mehr in der DFB-Elf spielen werden - allerdings ohne darauf einzugehen, um wen es sich handelt.

Völler stellt Qualitätsfrage - Flick reagiert

„Wir werden im September einige Spieler nicht mehr wiedersehen, am Ende ist es auch eine Qualitätsfrage“, sagte Völler und bezeichnete die Profis, die in den drei Partien fehlten „ein bisschen als Gewinner.“

Völler weiter: „In den zwei Wochen hat man gesehen, dass einige - bei allem Bemühen - an ihre Grenzen gestoßen sind. Unter dem Strich fehlt es bei dem ein oder anderen“. Bei der nächsten Nominierung werde man sehen, um welche Spieler es sich handele. (Goretzka: „Es ist dramatisch“)

Flick sagte laut SID darauf angesprochen: „Wir haben genau hingeschaut, wer die Erwartungen erfüllt hat und wer nicht. Das machen wir in Ruhe, ganz sachlich. Bitte geben Sie mir die Zeit.“

Auf die Frage, wie Deutschland dennoch eine erfolgreiche EM spielen könne, antwortete der langjährige Leverkusener Sportdirektor: „Wir müssen uns so aufstellen und taktisch variieren, dass wir trotzdem eine gute EM spielen. Ich weiß, das hört sich gerade nach Durchhalteparolen an, aber anders geht es nicht. Die Jungs müssen trotzdem in den verdienten Urlaub fahren und sich erholen.“

Am Ende müsse man „dran glauben und wieder aufstehen.“