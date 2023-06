DFB-Einzelkritik: Abend zum Vergessen für Musiala! Armutszeugnis für DFB-Spieler - Nur ein Youngster rettet sich

Die DFB-Kicker in der SPORT1 -Einzelkritik.

MARC-ANDRÉ TER STEGEN : Vereitelte in Hälfte eins nicht nur einen Flitzer-Angriff, sondern auch mehrere gute Chancen der Gäste aus Kolumbien. Parierte erst einen Kopfball von Eintracht-Stürmer Rafa Borré stark (23.), dann eine Fackel von Yerry Mina (30.). Beim ersten Gegentor machtlos (54.), beim zweiten in der falschen Ecke. SPORT1 -Note: 4

MALICK THIAW : Ließ seinem überzeugenden Debüt in Polen eine ordentliche Leistung bei seinem zweiten Länderspiel-Einsatz folgen. Präzise in der Spieleröffnung, aggressiv gegen den Ball – allerdings zu weit weg vom Gegenspieler beim ersten Gegentor. SPORT1 -Note: 3,5

Rüdiger schon im Urlaubsmodus

EMRE CAN (bis 67.): Als zentraler Part der Dreierkette eigentlich solide. War am 0:1 aber maßgeblich mitbeteiligt: Verlor halbrechts erst den Ball gegen Borré und stand dann auch noch schlecht bei der Flanke, die Diaz per Kopf verwertete. SPORT1-Note: 4