Tedescos Belgier siegen ohne Courtois

Belgiens Fußball-Nationalmannschaft hat den Streit zwischen Trainer Domenico Tedesco und Star-Torwart Thibaut Courtois zumindest für 90 Minuten beiseite geschoben und einen Pflichtsieg auf dem Weg zur EM in Deutschland eingefahren. Ohne Courtois gewannen die Roten Teufel am Dienstag in Estland mit 3:0 (2:0) und bewegten sich in Richtung Tabellenspitze.