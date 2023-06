Kieler Woche: Deutsches Podium bei 470ern möglich

Die deutschen 470er greifen bei der Kieler Woche wie schon im vergangenen Jahr nach dem Sieg. Die Mecklenburger Theres Dahnke/Matti Cipra (Plau am See) verteidigten am Tag vor den finalen Regatten die Führung. Hinter dem Duo lauern die Titelverteidiger Malte und Anastasiya Winkel, die sich mit zwei Tagessiegen auf Rang zwei vorkämpften. Um die Medaillen kämpfen auch noch die Vize-Europameister Simon Diesch/Anna Markfort (Friedrichshafen/Kiel).