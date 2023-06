Alpin-Disziplin wird revolutioniert - Team-Event bei Olympia 2026

Die alpine Kombination soll bei Olympia 2026 als Team-Wettbewerb ausgetragen werden. Das teilte das Internationale Olympische Komitee am Dienstag mit.

Das gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Dienstag bekannt. Demnach treten pro Mannschaft je ein Abfahrer und ein Slalom-Spezialist an, deren Zeiten addiert werden.

Der Internationale Ski- und Snowboardverband plant, dieses Format künftig in den Weltcup-Kalender zu integrieren. Dort war die Kombination aus einer Abfahrt/einem Super-G und einem Slalom-Lauf zuletzt kaum mehr vertreten, weil sich das Athletenfeld zunehmend spezialisiert hat.

Die klassische Kombination aus einer Spezialabfahrt und zwei Slalom-Durchgängen war 1936 in Garmisch-Partenkirchen die erste und einzige alpine Disziplin im Programm der Winterspiele. Nach 1948 fiel die "Kombi" für 40 Jahre aus dem Programm, ist seit ihrer Rückkehr 1988 aber fester Bestandteil.

Die nächsten Winterspiele finden in knapp drei Jahren in Italien mit Hauptort Mailand statt. Die alpinen Wettbewerbe werden auf den traditionsreichen Weltcup-Strecken in Cortina d‘Ampezzo und Bormio gefahren.