DFB-Team ohne Kimmich - fünf Veränderungen

Bundestrainer Hansi Flick tauscht im Vergleich zum Spiel in Polen fünfmal. Darunter ist auch Joshua Kimmich, der pausieren darf.

Fußball-Bundestrainer Hansi Flick gibt seinem Vielspieler Joshua Kimmich gegen Kolumbien am Abend (20.45 Uhr/RTL) eine Pause. Der Kapitän gehört in Gelsenkirchen zu den fünf Spielern, die Flick nach dem 0:1 gegen Polen in Warschau austauscht.