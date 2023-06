Jubiläumssaison: Formel E fährt erstmals in Tokio

Die Formel E macht in ihrer Jubiläumssaison erstmals in Tokio Halt. Die japanische Metropole ist 2024 eine von 13 Stationen, im zehnten Jahr der Elektrorennserie soll es 17 Läufe geben. Das geht aus dem am Dienstag von der Formel E und dem Automobil-Weltverband FIA veröffentlichten vorläufigen Kalender hervor.

Die neue Saison beginnt am 13. Januar erneut in Mexiko-Stadt. Drei Austragungsorte im vorläufigen Kalender stehen noch nicht fest. In Berlin wird am 11./12. Mai gefahren, das Finale findet am 20./21. Juli in London statt.