Tennis: Niemeier-Sensation in Berlin!

Starker Auftritt von Jule Niemeier. Die Dortmunderin bringt sich rechtzeitig vor Wimbledon in Form - und bezwingt eine Top-Spielerin.

Tennisprofi Jule Niemeier hat zum Auftakt beim Rasenturnier in Berlin für eine Sensation gesorgt und ist ins Achtelfinale eingezogen.

Die Dortmunderin bezwang in einem schwierigen Duell die Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur aus Tunesien mit 7:6 (7:4), 6:4. Nach der Erstrunden-Niederlage vergangene Woche in Nottingham war es der erste Sieg auf Rasen in diesem Jahr für Niemeier.