Intercontinental Cup: Bonn gegen Zhejiang und Al Manama

Die Telekom Baskets Bonn nehmen als Champions-League-Sieger erstmals am Intercontinental Cup des Basketball-Weltverbandes FIBA teil und treffen beim Turnier in der Vorrunde auf die Zhejiang Golden Bulls (China) und Al Manama (Bahrain). Das ergab die Auslosung am Dienstag. Gespielt wird vom 21. bis 24. September in Singapur.