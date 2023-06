EM-Qualifikation mit Portugal, Belgien, Österreich, Norwegen im TV, Stream und Ticker

In der EM-Qualifikation stehen die ersten wegweisenden Partien an. Während sich Portugal und Österreich absetzen könnten, droht Erling Haaland mit Norwegen der Super-Gau.

Die Qualifkation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland ist noch in der Frühphase, doch so langsam können sich die Favoriten absetzen.