Special Olympics World Games: 16-Jährige Karen Messmer "wog so viel wie eine Colaflasche"

Karen Messmer kam mit einem Loch im Herz zur Welt und verlor ihren Vater in jungen Jahren. Doch die 16-jährige Australierin trotzt allen Widrigkeiten und geht als eine der jüngsten Athletinnen bei den Special Olympics 2023 an den Start.

Als Karen Messmer 2006, drei Monate zu früh, mit einem Loch im Herzen geboren wurde, hatte die Australierin kaum eine Chance zu überleben. 16 Jahre später hat die Reiterin allen Widerständen getrotzt und nimmt als eine der jüngsten Starterinnen an den Weltspielen in Berlin teil.

Suzanne schilderte die dramatische Situation um ihre Tochter dem australischen Portal news.com.au . Sie könne Karen „auf die Brust legen und sie halten, bis sie stirbt“, hätten die Ärzte ihr gesagt. „Sie wog so viel wie eine Colaflasche und ihre winzige Windel passte in meine Handfläche“, fuhr die Mutter fort.

100 Tage auf der Intensivstation

Doch Karen zeigte von Anfang an Kampfgeist. Sie musste sich drei Operationen unterziehen, um das Loch in ihrem Herzen schließen zu lassen. Nach 100 Tagen durfte sie schließlich die Intensivstation verlassen.

Messmer profitiert von Reitsport

Irgendwann reifte in Karen der Traum, bei den Special Olympics in Berlin dabei zu sein. Besonders unterstützt wurde sie dabei auch von ihrem Vater Günther. Er ist deutsch-österreichischer Herkunft, teilte daher Karens Traum, zu den Weltspielen 2023 in Berlin zu fahren - und unterstützte sie in allen Belangen.

Special Olympics: Messmers Vater „wäre unglaublich stolz“

In den Wochen und Monaten vor den Special Olympics trainierte sie fast täglich in den frühen Morgenstunden vor der Schule. Am Ende hat sich all die harte Arbeit gelohnt und Karen zeigt sich begeistert, Australien in etwas zu repräsentieren, das sie liebt.