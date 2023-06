Messi bekommt wohl Unterstützung von Busquets

Am Strand von Miami! In dieser Mega-Villa residiert Lionel Messi

Für die erste Mannschaft der Katalanen stand der Sechser in 722 Begegnung auf dem Platz, in mehr als drei Viertel von diesen Partien lief Lionel Messi an seiner Seite auf. Mehr als die 567 gemeinsamen Spiele absolvierte Messi mit keinem anderen Mitspieler.

Neben dem Mittelfeldspieler soll noch ein weiterer Weggefährte des Weltmeisters in die MLS kommen - allerdings an die Seitenlinie. So soll Gerardo Martino, der Messi schon in Barcelona und bei der Nationalmannschaft trainiert hatte, laut TyC Sports sich ebenfalls Inter anschließen.