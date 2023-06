Pro League: Erfolgreiche Revanche für deutsche Hockey-Männer

DHB-Team feiert ersten Sieg in der Pro League © Worldsportpics/Frank Uijlenbroek/Worldsportpics/Frank Uijlenbroek/Frank Uijlenbroek

Die deutschen Hockey-Weltmeister haben im zweiten Match der Pro League den ersten Sieg gefeiert. Das Team von Bundestrainer Andre Henning schlug am Dienstag in London Großbritannien 3:2 (2:1) und nahm erfolgreich Revanche für die Auftaktniederlage (0:3) am Samstag. Eine erfolgreich verwandelte Strafecke von Gonzalo Peillat neun Sekunden vor Abpfiff sorgte im Olympiapark für die Entscheidung.