Häme für EM-Maskottchen: So reagieren die Fans

In knapp einem Jahr startet die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Am Dienstag hat die UEFA das noch namenlose Maskottchen vorgestellt, die Reaktionen fallen teilweise sehr kritisch aus.

Das neue Maskottchen ist laut UEFA inspiriert von „dem beliebten Teddybären, der mutmaßlich Anfang des 20. Jahrhunderts das Licht der Welt in Deutschland erblickte.“ Es folgt auf „Goleo“, das Maskottchen der Fußball-WM 2006 in Deutschland. Der Name für den Teddy steht noch nicht fest. Fans können auf uefa.com in den kommenden zwei Wochen abstimmen. Die Vorschläge lauten „Albärt“, „Bärnardo“, „Bärnheart“, und „Herzi von Bär“.