Deutschland-Kolumbien: Emotionales Live-Comeback für Monica Lierhaus am Dienstag auf Schalke

Hinter Monica Lierhaus liegen 14 lange und schwere Jahre. Doch die frühere Sportschau-Moderatorin hat sich zurück gekämpft und feiert beim DFB-Länderspiel gegen Kolumbien ihr Comeback an der Seitenlinie.

„Es ist für mich so toll, wieder in einem Studio stehen zu dürfen. Sensationell“, sagte die frühere Sportschau-Moderatorin sichtlich ergriffen zu Beginn ihrer ersten Live-Moderation bei RTL Aktuell am Montag.