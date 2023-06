Osimhen-Transfer? Neapel-Boss verkündet schlechte Nachrichten für Napoli-Rivalen

Bayern-Insider: "Da soll und wird sich was tun"

Die Frage war nur nicht mehr ob, sondern wohin Victor Osimhen in diesem Sommer wechselt. Nach dem Bayern-Interesse am Neapel-Stürmer und den Gerüchten um PSG und Manchester United zeichnet sich nun eine ganz andere Lösung ab.

Bleibt Osimhen doch? „Wenn ein exorbitantes Angebot reinkommt...“

Osimhen hat sich also scheinbar in diesem Sommer für Napoli und gegen die große europäische Konkurrenz entschieden. Doch so ganz vom Tisch ist ein Abgang des Nigerianers weiterhin nicht.