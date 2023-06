Hooligan-Opfer Nivel kommt zum Frankreich-Länderspiel

Der vor 25 Jahren von deutschen Hooligans schwer verletzte französische Polizist Daniel Nivel besucht am 12. September das Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich in Dortmund. Nivel und seine Ehefrau Lorette folgen damit einer Einladung des DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf.

Nivel war in der Vergangenheit mehrmals auf Einladung des DFB zu Fußballspielen gekommen, auch bei der WM 2006 in Deutschland oder der EM 2016 in Frankreich. Vor dem Spiel der Nations League am 16. Oktober 2018 in Paris verlieh ihm Bundesaußenminister Heiko Maas das Bundesverdienstkreuz.