Special Olympics: Deutschland zieht positives Zwischenfazit

Da die Athletinnen und Athleten nach einem Klassifizierungswettbewerb in Leistungsgruppen eingeteilt werden, können beispielsweise im 100-m-Lauf schnellere Leistungen nicht zu Medaillen reichen, während eigentlich langsamere Leistungen in einer anderen Leistungsgruppe für Gold genügen.

Am Montag hatte es für die deutsche Delegation neun Medaillen gegeben, am Dienstagmorgen kamen im Schwimmen zwei dazu. Auch die Zuschauerresonanz an den Wettkampfstätten stimmt das deutsche Team positiv. Beim 3x3 Basketball seien am Montagabend die Zuschauerränge voll besetzt gewesen. "Wenn mir das jemand vor fünf Jahren gesagt hätte, hätte ich es nicht geglaubt", sagte Hauthal.