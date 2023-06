Transfer perfekt: Nkunku von Leipzig zu Chelsea

Die Fußball-Bundesliga verliert einen weiteren Topstar: Torschützenkönig Christopher Nkunku wechselt vom DFB-Pokalsieger RB Leipzig zum FC Chelsea. Wie die „Blues“ bekanntgaben, erhält der 25-Jährige einen Sechsjahres-Vertrag mit Beginn am 1. Juli bei dem Premier-League-Klub. Laut Medienberichten aktivierte Chelsea eine Transferklausel in Höhe von 60 Millionen Euro.

"Ich bin unglaublich glücklich, zu Chelsea zu wechseln", sagte der französische Nationalspieler Nkunku, der wie Niclas Füllkrug 16 Treffer in der vergangenen Saison erzielte: "Nachdem ich in der Ligue 1 und in der Bundesliga gespielt habe, möchte ich nun in der Premier League spielen, einer der stärksten Ligen der Welt." Er freue sich sehr auf die Herausforderung.