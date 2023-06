Tennis: Emotionaler Rücktritt mit 27 Jahren

Das verkündete die einstige Weltranglisten-Zweite am Dienstagmorgen auf ihrem Instagram-Profil. Mit emotionalen Worten wendete sich die Estin an ihre Fans: „Hallo Freunde, heute gebe ich bekannt, dass ich meine Karriere als Leistungssportlerin beende.“

Kontraveit kämpfte die letzten Jahre mit anhaltenden Beschwerden

In den vergangenen Jahren machte ihr ihre Gesundheit immer öfter einen Strich durch die Rechnung. Im Frühling 2022 erkrankte Kontaveit an Covid-19 und hatte noch lange mit den Folgen der Viruserkrankung zu kämpfen.

Nun hat Kontaveit aber traurige Gewissheit: „Daher ist es unmöglich, in einem so hart umkämpften Bereich weiterhin auf höchstem Niveau zu spielen.“ Für sie ist das Karriereende kein leichter Schritt, verrät sie in den sozialen Medien: „Der Tennissport hat mir viel gegeben und beigebracht, und dafür bin ich sehr dankbar. Es war wichtig für mich, die estnische Flagge auf die Tennisplätze zu tragen und vor meinen Fans und Anhängern in der ganzen Welt zu spielen.“