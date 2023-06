Kurz vor WM-Start: Heuberger unterschreibt neuen Vertrag

Rückenwind vor dem WM-Start: Unmittelbar vor dem Turnierbeginn hat der Deutsche Handballbund (DHB) seinen Junioren-Bundestrainer Martin Heuberger mit einem neuen Vier-Jahres-Vertrag ausgestattet. Der 59-Jährige wird die deutsche U21-Auswahl bis 2027 betreuen. Dies teilte der DHB am Dienstag, dem Tag des Eröffnungsspiels der U21-WM in Deutschland, mit.

Mit den Junioren war Heuberger, der in Schutterwald aufwuchs und als Kreisläufer selbst 26 Länderspiele bestritt, Europameister 2004 und 2006, dann Weltmeister 2009 und 2011 geworden. 2021 gewann er mit dem aktuellen Team bereits die U19-EM. Mit fünf goldenen und zahlreichen weiteren Medaillen ist der Badener, der als Assistent von Heiner Brand einer der Gestalter des Wintermärchens 2007 war, der erfolgreichste Nachwuchstrainer in der Geschichte des Deutschen Handballbundes. Zwischen 2011 und 2014 arbeitete Heuberger auch als Männer-Bundestrainer, ehe er sich 2018 wieder der Nachwuchsarbeit im DHB verschrieb.

Das deutsche Junioren-Team startet am Dienstagabend (19.30 Uhr/Eurosport) als einer der Turnierfavoriten gegen Libyen in die WM. In der Vorrundengruppe B trifft die deutsche Auswahl um Top-Talent Renars Uscins in Hannover zudem auf Tunesien (Mittwoch) und Algerien (Freitag, beide 18.00 Uhr/Eurosport).