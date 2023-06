Tennis: Kontaveit beendet Karriere mit 27 Jahren

Die frühere Weltranglisten-Zweite Anett Kontaveit wird nach dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon im Alter von nur 27 Jahren ihre Tenniskarriere beenden. Als Grund für diesen Schritt gab die Estin, die auf der WTA-Tour sechs Titel holte, am Dienstag in den Sozialen Medien dauerhafte Rückenprobleme an.