Belgien: Streit zwischen Courtois und Tedesco eskaliert

Der Keeper vom spanischen Rekordmeister Real Madrid prangerte in einem langen Statement auf seiner Homepage an, dass Tedesco nur "teilweise und subjektiv" von einer "privaten Unterredung" berichtet habe. Darüber sei er "überrascht" und "tief enttäuscht".

Courtois gab außerdem zu Protokoll, dass seine Abreise von der Nationalmannschaft aus medizinischen Gründen erfolgt sei. Er habe sich - in Absprache mit den Verantwortlichen der Auswahl - einer Untersuchung wegen eines Problems am rechten Knie unterzogen.

Tedesco hatte am Montag erklärt, dass Courtois die Reise zum EM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Tallinn gegen Estland (20.45 Uhr/DAZN) verweigert habe. Laut Tedesco war Courtois beleidigt, weil er am vergangenen Samstag beim 1:1 gegen Österreich nicht den verletzten Kevin De Bruyne als Kapitän vertreten durfte.