Wembanyama vor NBA-Draft begeistert empfangen

Er schrieb geduldig Autogramme, posierte lächelnd für Fotos - und genoss den Hype um seine Person sichtlich: Basketball-Supertalent Victor Wembanyama ist bei seiner Ankunft in den USA begeistert empfangen worden. Drei Tage vor dem NBA-Draft, der in der Nacht zu Freitag in New York über die Bühne geht, präsentierte sich der 19 Jahre alte Franzose gut gelaunt und auch etwas überrascht vom Rummel am Flughafen in New Jersey.