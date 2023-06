Sports for Future stellt CO2-Rechner für Vereine vor

Die Nachhaltigkeits-Initiative "Sports for Future" hat in Zusammenarbeit mit dem Freiburger Kreis, der TSC Eintracht Dortmund und myclimate einen CO2-Rechner für Sportvereine entwickelt. Das soll "auch kleineren Vereinen ermöglichen, ihre eigenen Emissionen zu berechnen und daraus entsprechende Handlungen für den Klimaschutz abzuleiten", so Stefan Wagner, 1. Vorsitzender von Sports for Future.