Mehrere Optionen! Bayerns begehrter Rückkehrer Tillman

Bayern-Talent Malik Tillman hat sich bei den Rangers für höhere Aufgaben empfohlen. Optionen bieten sich zur Genüge - auch in der Bundesliga. Oder behält ihn der Rekordmeister doch?

Viel Spielpraxis, viele Erfolgserlebnisse - und als Belohnung auch noch die Auszeichnung zum besten Jungprofi der Saison in der schottischen Liga!

Die Leihe zu den Glasgow Rangers hat sich für Bayern-Talent Malik Tillman ausgezahlt. So sehr, dass die Münchner kürzlich von einer ungewöhnlichen Klausel Gebrauch gemacht und die Kaufoption der Rangers von rund sechs Millionen Euro für den US-amerikanischen Nationalspieler gestrichen haben.

Das bedeutet, wie auch der kicker zu Wochenbeginn schrieb, zwar nicht, dass die Tür für Tillman nach Glasgow komplett zu ist. Die Münchner wollen den Mittelfeldspieler, der sich auf der Zehn am wohlsten fühlt und auch auf der Acht spielen kann, vielmehr nicht zum Schnäppchenpreis ziehen lassen.

Denn: Ihnen ist bewusst, dass Tillman mit seinen überzeugenden Leistungen in Schottland (12 Tore und 5 Vorlagen in 43 Pflichtspielen) Begehrlichkeiten bei größeren Kalibern geweckt hat.

Auch Bundesliga-Interesse an Tillman

Nach SPORT1 -Informationen haben neben mehreren Vertretern der englischen Premier League auch einige Bundesligisten unlängst ihr Interesse an dem 21-Jährigen bekundet!

Die Tendenz geht aktuell eher in Richtung Wechsel auf die Insel, doch noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Eine Entscheidung soll im Idealfall innerhalb der nächsten vier Wochen fallen, damit Tillman genügend Zeit hat, sich bei seinem neuen Klub zu akklimatisieren - und nicht zu viel von der Saisonvorbereitung verpasst.

Was wird aus Gravenberch?

Oder behalten ihn die Bayern am Ende etwa doch? Dieses Szenario ist zwar unwahrscheinlich und noch nicht Bestandteil der internen Diskussionen, aber keineswegs ausgeschlossen - sofern kein neuer Mittelfeldspieler mehr kommen und neben Marcel Sabitzer auch der unzufriedene und vom FC Liverpool noch immer stark umworbene Ryan Gravenberch den Verein verlassen sollte.

Zumal auch offen ist, was aus den Talenten Paul Wanner und Arijon Ibrahimovic wird. Wanner soll, Ibrahimovic könnte in den kommenden Wochen verliehen werden. Der eine oder andere Talente-Platz könnte im Kader von Thomas Tuchel also noch frei werden.