EM-Quali: England mit Kantersieg - Mbappé rettet Frankreich

Erst die Joker Umut Nayir (72.) und das 18 Jahre alte Wunderkind Arda Güler (80.) entschieden die Partie, in der die Gäste von der Insel durch eine Rote Karte gegen Joe Morrell wegen groben Foulspiels in Unterzahl gerieten (41.).

England hingegen feierte ganz mühelos den vierten Sieg im vierten Spiel. Das Team von Gareth Southgate erspielte sich in Manchester ein ungefährdetes 7:0 (3:0) gegen Nordmazedonien und liegt in Gruppe C souverän an der Spitze. Kapitän Harry Kane, der im sechsten Länderspiel in Folge traf (29.72./Foulelfmeter), Bukayo Saka (39., 47., 51.), Marcus Rashford (45.) und Kalvin Philipps (64.) schossen den mehr als standesgemäßen Erfolg heraus.