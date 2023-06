EM-Qualifikation: England souverän, Ukraine mit Zittersieg

Das Team von Gareth Southgate feierte am Montag in Manchester ein ungefährdetes 7:0 (3:0) gegen Nordmazedonien und liegt in Gruppe C souverän an der Spitze. Kapitän Harry Kane, der im sechsten Länderspiel in Folge traf (29., 72./Foulelfmeter), Bukayo Saka (39., 47., 51.), Marcus Rashford (45.) und Kalvin Philipps (64.) schossen den deutlichen Erfolg heraus.