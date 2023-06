PSG-Torwart Sergio Rico aus Koma erwacht! Emotionale Botschaft seiner Frau

Zugleich bedankte sie sich beim Universitätskrankenhaus Virgen del Rocío in Sevilla, in dem Rico behandelt wird, sowie beim „medizinischen Personal, die nicht nur mit Sergio, sondern mit allen Patienten unglaublich umgehen. Ich danke ihnen, ich danke Gott und all denen, die uns viel Kraft gegeben haben. Es geht vorwärts und ich bin schon viel optimistischer.“

Fußballwelt fiebert mit PSG-Keeper Rico

Mitspieler und PSG-Fans schickten am letzten Spieltag der Ligue 1 einen besonderen Gruß an ihren Teamkollegen: Alle Spieler trugen seinen Namen auf dem Rücken, in der Kurve zogen die Ultras sein Trikot im Großformat hoch. Kylian Mbappé hielt Ricos Trikot zudem nach seinem zwischenzeitlichen Treffer zum 2:0 in die Höhe.