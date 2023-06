EM-Qualifikation: Ukraine mit Zittersieg gegen Malta

In Trnava gewann die ukrainische Nationalauswahl gegen Malta mit 1:0 und platziert sich in der Gruppe mit England und Italien vorerst auf Rang zwei.

Das Team von Sergej Rebrow besiegte auf neutralem Platz im slowakischen Trnava die Auswahl des Fußballzwergs Malta mit 1:0 (0:0) und bleibt in der schweren Gruppe C mit dem EM-Zweiten England und Titelverteidiger Italien mit sechs Punkten zunächst Zweiter hinter den Three Lions (neun), die am Abend auf Nordmazedonien treffen.