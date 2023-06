Warum Eintracht Frankfurt so gespannt auf Mbappé blickt

In Frankfurt sorgt die Zukunft von Randal Kolo Muani für Spannung. Dessen Nationalmannschaftskollege Kylian Mbappé könnte die Chancen auf einen Verbleib erhöhen.

Doch an Fahrt hat es bisher noch nicht aufgenommen, weil sich Spitzenklubs wie der FC Bayern, Paris Saint-Germain, Manchester United, der FC Chelsea oder auch Real Madrid, die auf der Suche nach einem Neuner sind, bedeckt halten.

Frankfurt liegt kein Angebot für Kolo Muani vor

Da nach SPORT1 -Informationen den Hessen für Kolo Muani noch kein Angebot vorliegt, startet wohl auch der Franzose wie Kostic im Vorjahr mit den Adlerträgern in die Vorbereitung, die am 10. Juli beginnt.

Die Personalie ist sofort eine knifflige Aufgabe für den neuen Trainer Dino Toppmöller bei seiner ersten Cheftrainer-Position in der Bundesliga. Denn der 42-Jährige muss für den Ernstfall auch eine Elf ohne den achtmaligen französischen Nationalspieler einspielen lassen.

Aussagen von Pérez und Mbappé dürften SGE Hoffnung machen

Hoffnung dürften den Eintracht-Anhängern Aussagen von Real-Präsident Florentino Pérez und Mbappé machen. Während Pérez nach der Verpflichtung von Joselu in einem Gespräch mit einem Fan weitere Neuzugänge ausschloss, erklärte der 24 Jahre alte Mbappé bei Telefoot , erst 2024 über seine Zukunft zu entscheiden.

Sollten sich diese Aussagen letztendlich auch bestätigen, steigen Frankfurts Chancen, Kolo Muani zu halten - denn bei PSG wäre dann kein Platz für den Stürmer, der in der Ligue 1 in seiner Zeit beim FC Nantes in 79 Spielen bereits 21 Mal getroffen hatte.