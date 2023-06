FC Bayern: "Sieht nach purer Verzweiflung aus" - Fans reagieren auf Transfer-Gerüchte

Die Kaderplanung beim FC Bayern München für die kommende Spielzeit ist in vollem Gange. Dabei ist die Erwartungshaltung an der Säbener Straße trotz der turbulenten vergangenen Saison unverändert hoch.

Stürmer-Suche: Das ist Bayerns Plan

Bayern-Gerüchte: „Ich dachte, Brazzo wäre weg!?“

„Kim war mega bei Neapel“

SPORT1-User: „bayernsven91″: „Walker wäre natürlich nur für zwei Jahre was, aber dann gibt es zumindest Konkurrenzkampf auf rechts und Mazraoui ist jetzt auch viel ausgefallen. Zudem ist Walker der beste Außenverteidiger in Sachen Defensive, den es aktuell in Europa gibt und trotz seines Alters schnell. Kim war diese Saison mega bei Neapel. Würde daher beide Transfers begrüßen, nachdem Hernández zu 100 Prozent geht und Pavard sehr sicher auch.“