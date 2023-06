Augsburg holt Michel und verleiht Petkov erneut

Die Top 5 von Union Berlin in der Bundesliga-Saison 2022/23

Augsburg verleiht Petkov

Dafür verleihen die Fuggerstädter Stürmer Lukas Petkov auch in der kommenden Saison an den Zweitligisten Greuther Fürth. Der 22-Jährige war in 15 der letzten 16 Saisonspielen der Fürther zum Einsatz gekommen.