Brahim Díaz: Real-Versprechen mit pikanter Guardiola-Vergangenheit

Es war ein Versprechen auf die Zukunft - und rückblickend wie nach vorne gewandt zugleich umso kurioser, als dass eben jener Díaz bei den Königlichen erneut als Profi vorgestellt werden wird. Und zwar am 13. Juni 2023, also 1618 Tage später.

Real Madrid: Brahim Díaz verlängert bis 2027

Nach City-Abgang zunächst außen vor

Die ersten anderthalb Jahre in Madrid verliefen jedoch sehr durchwachsen, Díaz konnte den hohen Erwartungen nicht gerecht werden. Während der variabel einsetzbare Offensivspieler nach seinem Wechsel in der Rückrunde immerhin neunmal in La Liga zum Zug kam, waren es in der folgenden Saison nur noch sechs Einsätze.