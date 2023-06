Augsburg verleiht Petkov erneut nach Fürth

Lukas Petkov spielt noch eine Saison in Fürth © IMAGO/Schreyer/IMAGO/Schreyer/IMAGO/Schreyer

Greuther Fürth und der FC Augsburg verlängern die Leihe von Lukas Petkov. Der 22-Jährige spielte in 15 der letzten 16 Saisonspielen der Fürther.

Fußball-Zweitligist Greuther Fürth kann auch in der kommenden Saison auf Stürmer Lukas Petkov setzen. Die Franken haben den Angreifer wie schon in der vergangenen Rückrunde vom Erstligisten FC Augsburg ausgeliehen. Der 22-Jährige war in 15 der letzten 16 Saisonspielen der Fürther zum Einsatz gekommen.