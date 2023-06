DBB-Frauen starten in K.o.-Phase: "Alle total excited"

Anzeige

DBB-Frauen wollen ins EM-Viertelfinale

Das Viertelfinalticket ist greifbar, nach ihrer erfolgreichen EM-Vorrunde sind die deutschen Basketballerinnen heiß auf den Start in die K.o.-Phase.

Das Viertelfinalticket ist greifbar, nach ihrer erfolgreichen EM-Vorrunde sind die deutschen Basketballerinnen heiß auf den Start in die K.o.-Phase des Turniers. "So ein Do-or-Die-Spiel ist alles, wofür man arbeitet", sagte Nationalspielerin Leonie Fiebich mit Blick auf das Duell gegen die Slowakei am Dienstag (18.00 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport).

Als Tabellenzweiter erreichte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) mit zwei Siegen aus drei Spielen die Zwischenrunde. Gelingt in Ljubljana/Slowenien ein weiterer Erfolg, geht es am Donnerstag in der Runde der letzten Acht gegen Spanien. Zunächst wartet aber in der Slowakei der Dritte der Gruppe D.

"Du willst diese Spiele spielen und gewinnen", so Fiebich, "ich habe richtig Bock. Wir sind alle total excited." Grundsätzlich sei noch Luft nach oben. "Wir sind auf einem super Weg, aber wir sind immer noch am Lernen", sagte die Spanien-Legionärin von Casademont Saragossa: "Wir haben in jedem Spiel einen Schritt nach vorne gemacht in verschiedenen Aspekten. Das wird helfen."