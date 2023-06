Gündogan schließt BVB-Rückkehr aus

Nationalspieler Ilkay Gündogan hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen, eine Rückkehr zu Borussia Dortmund ist aber endgültig vom Tisch. Es habe zwar Kontakt zwischen seinem Berater und BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gegeben, „trotzdem war es von der Wahrscheinlichkeit her nicht sehr hoch“, sagte Gündogan über einen Transfer vor dem Länderspiel gegen Kolumbien am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in seiner Geburtsstadt Gelsenkirchen.