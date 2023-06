EM-Quali mit England, Frankreich, Türkei LIVE im TV, Stream und Ticker

Am Montag sind erneut die beiden Fußball-Großnationen England und Frankreich im Einsatz . Während es die Engländer mit Nordmazedonien zu tun bekommen, spielt Frankreich gegen Griechenland.

Die Franzosen rangieren in Gruppe B auf Platz eins vor Griechenland und der Niederlande. England ist in Gruppe C ebenfalls Tabellenführer vor der Ukraine und Italien.