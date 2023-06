Vier Jahre Stadionverbot für Spott über Hillsborough-Opfer

Ein englischer Fußball-Fan ist wegen Verspottung der 97 Todesopfer von Hillsborough mit einem landesweiten Stadionverbot für vier Jahre belegt worden. Der 33-Jährige hatte beim FA-Cup-Finale am 3. Juni ein Manchester-United-Trikot mit der Rückennummer 97 und der Aufschrift "Not Enough" ("nicht genug") getragen. Am 15. April 1989 war es im Hillsborough-Stadion von Sheffield zu einem verhängnisvollen Gedränge gekommen - die Toten waren Fans des FC Liverpool, dem Rivalen von United.