Handball: Andreas Wolff ist „sauer und enttäuscht“

Schon im vorherigen Jahr fand sich Wolff in der selbigen Situation, als er mit dem polnischen Rekordmeister gegen den FC Barcelona im Endspiel den Kürzeren zog , damals in einem dramatischen Siebenmeter-Krimi.

Wolff trotz 14 Paraden: „Hätte einfach zwei Bälle mehr halten können“

Dem deutschen Europameister-Keeper von 2016 blieb damit einmal mehr die Krönung seiner Karriere als Vereinshandballer verwehrt: Zwar stehen in seiner Bilanz mehrere Meistertitel und Pokalsiege und auch der EHF-Cup 2019 mit Kiel. Der Champions-League-Titel aber fehlt in Wolffs Bilanz - beim Kieler Triumph 2020 war er schon nach Kielce gewechselt.

Statt dort nun erstmals in seiner Karriere die wichtigste europäische Vereinstrophäe in die Höhe zu stemmen, blieb Wolff bei der Pokalvergabe beim Final Four in Köln erneut nur die Zuschauerrolle.