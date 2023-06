Nationalmannschaft: Startelfgarantie für Neuling

Malick Thiaw wird nach seinem gelungenen Länderspiel-Debüt in Polen (0:1) auch zum Saisonabschluss der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Kolumbien am Dienstag in Gelsenkirchen in der Dreierkette zum Einsatz kommen. „Malick wird auf jeden Fall spielen“, kündigte Bundestrainer Hansi Flick nach dem Abschlusstraining auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main an.