Transfermarkt: FC Bayern holt Torwarttalent

Verstärkung aus Down Under für den Bayern-Campus!

Der 17-Jährige, der für Australien aktuell bei der U17-Asienmeisterschaft in Thailand aktiv ist, wird für den Kader der A-Junioren eingeplant. Zudem war der Australier mit kroatischen Wurzeln bereits im Februar in München, um den Campus und den Verein in einem zweiwöchigen Probetraining kennenzulernen.

Das machte Bayern-Neuzugang Pavlesic bisher

Für die zweite Mannschaft der Central Coast Mariners absolvierte Pavlesic in der zweitklassigen National Premier League New South Wales drei Einsätze. Für die erste Mannschaft stand er in den letzten drei Saisonspielen in der australischen A-League im Kader, kam jedoch nicht zum Einsatz.