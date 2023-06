Leverkusen befördert Eichin zum "Direktor Lizenz"

Neue Aufgabe für Thomas Eichin in Leverkusen © FIRO/SID

Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen hat Thomas Eichin zum „Direktor Lizenz“ befördert. Der 56-Jährige werde auf der neu geschaffenen Position „alle internen Prozesse des Profi-Bereichs“ verantworten, teilte der Klub am Montag mit. Diese umfassen sowohl das Männer-Team als auch die Bundesliga-Frauen.

Eichin war bislang als Leiter Nachwuchs und Frauen in Leverkusen tätig, den neuen Posten tritt er zum 1. Juli an. Dort berichtet der ehemalige Profi, der seit 2020 unterm Bayer-Kreuz tätig ist, weiterhin an Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.