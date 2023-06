Anzeige

DFB-Team: Gündogan spricht offen über BVB-Gerüchte - die Pressekonferenz zum Nachlesen Gündogan spricht über BVB-Gerüchte

Flick-Aus? Völler hält flammendes Plädoyer für den Bundestrainer

Vor dem Testspiel gegen Kolumbien stellen sich Bundestrainer Hansi Flick und Ilkay Gündogan den Fragen. Die Pressekonferenz im SPORT1-Liveticker zum Nachlesen.

Vor der Heim-EM 2024 im kommenden Sommer tut sich die deutsche Nationalmannschaft schwer, Aufbruchstimmung zu verbreiten.

Nach dem Remis gegen die Ukraine und der Pleite in Pole in den vergangenen beiden Testspielen wird die Kritik am Vorgehen von Bundestrainer Hansi Flick immer lauter.

Vor dem Testspiel gegen Kolumbien (Dienstag ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) stellten sich Flick und Ilkay Gündogan den Fragen der Presse.

Dabei zeigte sich der Bundestrainer ebenfalls unzufrieden mit der aktuellen Situation. Zwar sei er weiterhin von der Mannschaft überzeugt, aber „die letzten Spiele, die wir nicht gewonnen haben, sind nicht unser Anspruch“, stellte der 58-Jährige klar.

Dennoch zeigte er sich optimistisch für die Zukunft und die anstehende Heim-EM im kommenden Jahr, wieder mit den Topteams mithalten zu können. „Wenn wir alles einbringen, was wir können, spielen wir auf dem gleichen Niveau.“

Danach wechselte Ilkay Gündogan auf den Platz und sprach zuerst über die Gerüchte bezüglich einer BVB-Rückkehr. „Es gab Kontakt zum BVB“, gestand er, jedoch sei eine Rückkehr in die Bundesliga für ihn kein großes Thema gewesen.

Die DFB-Pressekonferenz zum Nachlesen im SPORT1-Liveticker:

+++ Das war es +++

Vielen Dank, dass sie die Pressekonferenz des DFB mit Bundestrainer Hansi Flick und Ilkay Gündogan bei SPORT1 verfolgt haben. Die Pressekonferenz ist damit beendet.

+++ Was ist drin bei der EM 2024? +++

Mit unserem Potenzial können wir vorne mitspielen. auch bei der WM bin ich positiv in das Turnier gestartet. Hätten wir Japan gewonnen, hätte es weit gehen können für uns. Dann wäre das Momentum auf unserer Seite gewesen. Das hätte viel geändert. Das Spiel dann aber so unglücklich zu verlieren, hat uns extrem zurückgeworfen.

Vom Potenzial können wir weit oben mitspielen. Aber das müssen wir uns wieder zurückholen. Im Moment ist Deutschland nicht da, wo wir vor ein paar Jahren waren. Mit Neuer, Lahm und Schweinsteiger, das war vielleicht ein anderes Selbstverständnis. Aber da müssen wir wieder hinkommen, weil das unser Anspruch ist.

+++ Gündogans Lieblingsverein? +++

Nürnberg und Borussia Dortmund. Fußballerisch war es ein Unterschied zwischen den Vereinen. Aber ich hatte auch in Nürnberg eine tolle Zeit. Daher schaue ich auf die Vereine besonders.

+++ Zur Mittelstürmerdiskussion +++

Vor Erling Haaland haben wir mit einer falschen Neun gespielt. Das hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir nicht das Triple geholt haben. Da haben wir aber auch einen tollen Fußball gespielt. Mit Haaland haben wir eine andere Qualität. Er hat einen Hauptanteil daran, dass wir so erfolgreich waren. Es gibt aber nie eine Garantie. Aus unseren Möglichkeiten haben wir bei City immer das Beste rausgeholt. Wir haben immer einen tollen Fußball gespielt. Das liegt auch an Pep Guardiola, der aus den Spielern immer das Beste herausholt.

So einen wie Niclas Füllkrug zu haben, ist ein großes Glück. Ob man so jemanden in jedem Spiel einsetzt, ist Sache des Bundestrainers. Aber ich bin glücklich, dass wir nicht nur einen tollen Fußballer in ihm haben, sondern er uns auch charakterlich viel gibt.

+++ Position im DFB-Team? +++

Wir haben zuletzt über andere Dinge gesprochen, nicht über Taktisches. Hansi weiß, dass ich flexibel einsetzbar bin. Wenn ich mir eine Position aussuchen könnte: Die Position bei City, wenn ich einen Achter oder Zehner spielen kann und eine klare Absicherung auf der Sechs habe, das gibt mir eine Sicherheit, um in die Räume nach vorne zu stoßen.

+++ Zu Guardiola-Lob und Barca-Gerücht +++

Es ist nicht neu für mich. Das hat er mir schon in mehreren Gesprächen gesagt. Daher weiß ich, was er von mir hält. Da ist höchste gegenseitige Wertschätzung. Das ist aber nicht unbedingt notwendig. Wir kennen uns schon seit sieben Jahren und haben ein offenes Verhältnis.

Sportlich habe ich keine gute Erinnerung an Barcelona. Jedes Mal, wenn ich da war, war ich im Krankenhaus und wurde operiert. Aber Barcelona ist eine schöne Stadt.

+++ Zum DFB-Team +++

Die Qualität ist da. Das macht echt Spaß. Heute auch wieder im Training. Da war echt Zug drin. Das müssen wir auch auf den Platz bringen. Morgen ist der Start dafür. Wir haben tolle Fußballer in unseren Reihen. Der Bundestrainer hat dann die Aufgabe, die Spieler auf den Platz zu stellen, die am besten aufeinander abgestimmt sind.

Bei City hatte ich in den letzten Wochen eine etwas andere Position. Aber eine Stärke von mir ist, dass ich zwar nicht auf jeder Position der Stärkste der Welt bin. Aber ich kann mich schnell anpassen und werde bereit sein.

+++ Zu den CL-Feierlichkeiten +++

Ich habe viel Applaus und Umarmungen bekommen. Das war etwas unangenehm für mich. Aber ihr wisst ja jetzt, was Jack (Grealish, Anm. d. Red.) für eine Party-Maschine ist. Ich selbst brauche nach zwei Tagen etwas Pause. Aber diese Erinnerungen an die Busparade werden mir immer in Erinnerung bleiben. Das sind Momente für die Ewigkeit.

+++ Zum System-Experiment +++

Der Bundestrainer hat gesagt, dass er was ausprobieren will und daher finde ich das in Ordnung, wenn wir das durchziehen. Es gibt uns zusätzliche Sicherheit. Aber im Endeffekt ist es egal, welches System man spielt. Man muss jede Position mit Leben füllen.

+++ Gesprächsbedarf mit Kimmich? +++

Mit Joshua gab es kein Problem. Wir kennen uns seit mehreren Jahren und kennen uns als Gegner und Mitspieler. Daher ist das abgehakt.

+++ Gündogan unterschätzt? +++

Ich kenne meine Stärken. Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Ich muss nicht im Mittelpunkt stehen und brauch auch keine Anerkennung von außen. Wenn mein Trainer, meine Mitspieler und die Fans mit mir zufrieden sind, reicht mir das.

+++ Zu seiner Kindheit +++

Seit meinem dritten Lebensjahr bin ich in Gelsenkirchen dem Ball hinterhergerannt. Mein Heimatverein bedeutet mir immer noch sehr viel. Ich habe den Menschen dort sehr viel zu verdanken.

+++ Gündogan als Heilsbringer? +++

Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht und so sehe ich mich auch nicht.

+++ Zu Schwachstellen im DFB-Team +++

Wir haben einen hohen Standard an uns selber. Daher glaube ich, dass wir weit davon entfernt sind, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Aber im Polenspiel habe ich gute Ansätze gesehen und wir haben viele Torchancen herausgespielt. Leider haben wir das Spiel verloren. Ich kann jetzt viel positive Energie reinbringen, auch eine gewisse Ruhe. Wir dürfen da jetzt nicht in einen Aktionismus verfallen. Wir wissen um unsere Stärken, die schlummern in uns. Die müssen wir jetzt wieder auf den Platz bringen.

+++ Zu seiner Zukunft +++

Es gab Kontakt zum BVB. Nicht mit mir persönlich, aber zwischen Kehl und meinem Berater. Klar habe ich eine starke Verbindung zum BVB. Dass Gerüchte aufkommen, hat mich nicht überrascht. Aber von der Wahrscheinlichkeit war es für mich nicht allzu hoch. Es war kein großes Thema für mich, in die Bundesliga zurückzukehren.

Grundsätzlich gibt es noch keine Entscheidung. Es laufen Gespräche im Hintergrund.

+++ Gündogan zum Kolumbienspiel +++

Ich gehe sehr positiv auf den Platz - nicht nur wegen der Erfolge der letzten Wochen. Es ist auch besonders für mich, in meine Geburtsstadt zurückzukommen.

+++ Wechsel zu Ilkay Gündogan +++

+++ Austausch mit der Bundestrainerin? +++

Bei der WM 2011 war ich in Sinsheim Botschafter. Seitdem habe ich durch die verschiedenen DFB-Positionen immer einen guten Kontakt zur Frauen-Nationalmannschaft. Wenn es Zeit gibt, werde ich sie unterstützen. Es wird auch die ein oder andere Nachricht an Martina Voss-Tecklenburg geben. Die Unterstützung ist auf jeden Fall da.

+++ Zum Vergleich 2005/06 +++

Wir sehen die Spieler im Training. Die Mannschaft entwickelt sich und das ist entscheidend. Ich bin zuversichtlich, weil wir eine hohe Qualität haben. Es ist auch nicht einfach, die passende Mannschaft für morgen auf den Platz zu bringen. Wir müssen bei jedem schauen, was er für Stärken einbringt. Das ist entscheidend. Aber ich kann ihnen sagen: Ich bin davon überzeugt, dass wir die nötigen Schritte machen werden.

+++ Zum EM-Titel +++

Wir haben alle einen großen Wunsch und werden uns so vorbereiten, dass es möglich ist. Aber alles andere ist Wunschdenken. Was soll ich dazu sagen zu Fragen der Zukunft?

+++ Zu Kai Havertz +++

Ich habe mit Kai Havertz gesprochen, aber darüber möchte ich nichts sagen.

+++ Zur U21 +++

Es ist der ein oder andere Spieler, der für uns interessant ist, dabei, deshalb schauen wir da genau hin. Aber wir hatten viele Turniere in der Vergangenheit. Viele Spieler sind schon lange dabei. Da müssen wir schauen, was geben uns neue Spieler? Ein Niclas Füllkrug ist so ein Beispiel. Genauso ist es bei den U21-Spielern.

Auch ein Serge Gnabry könnte uns viel bringen. Aber er ist verletzt und wir reden nicht über verletzte Spieler. Natürlich hätte man gerne alle Topspieler dabei. Das ist ein Wunsch von uns. Aber wir schauen positiv in die Zukunft und ich denke, wir haben Optionen. Natürlich bin ich über die Ergebnisse nicht glücklich. Ich mag es nicht, zu verlieren. Aber wir müssen nach vorne schauen, wie sich die Mannschaft entwickelt. Und ich sehe da eine Entwicklung und das gefällt mir.

+++ Zur Nations League +++

Sie hat sich etabliert. Wir haben alle Spiele gesehen. Es waren gute Spiele, gute Mannschaften. Die Spieler waren am Limit. Spanien hat es gut gemacht. Aber wenn wir alles einbringen, was wir können, spielen wir auf dem gleichen Niveau. Das muss unser Anspruch sein. Die letzten Spiele, die wir nicht gewonnen haben, sind nicht unser Anspruch. Dass wir mit den Besten mithalten wollen, das müssen wir uns wieder erarbeiten. Aber wir haben eine gute Mannschaft.

+++ Wie sehen Sie die aktuelle Situation? +++

Ich mag den Job als Bundestrainer, darf mit den besten Spielern Deutschlands arbeiten und hab ein super Trainerteam. Es macht mir sehr viel Spaß. Wir haben eine Euro, darauf bereiten wir uns vor. Wir wollen erfolgreich sein. Das macht mir aktuell sehr viel Spaß. Das, was aktuell passiert, gehört zum Fußball und Leben dazu. Aber ich gehe kompromisslos meinen Weg.

+++ Was wird von der Mannschaft erwartet +++

Es geht erstmal um das Ergebnis. Wir können uns nur gut vorbereiten, dass das Team Vertrauen hat. Die Voraussetzung können wir schaffen und dann reicht es hoffentlich, das Spiel zu gewinnen. Es ist nicht immer so einfach, das merken wir gerade in der Phase, wo wir uns aktuell befinden.

+++ Zu Gündogan +++

Egal in welchem System: Er kann in jeder Mannschaft spielen, weil er die Qualität hat. Auch die Leistungen, die er bei City in den letzten Monaten gebracht hat, haben gezeigt, dass er ein sehr intelligenter Spieler ist. Er ist für mich sehr wichtig und ein feiner Mensch.

Er ist ein ruhiger Mensch, der aber gehört wird. Er kommuniziert mit allen und das ist in einem Team sehr wichtig.

+++ Zur Kritik an seiner Person +++

Ich stehe in der Verantwortung und die Ergebnisse geben wenig Spielraum her. Daher kann ich nur sagen: Wir, das Trainerteam und ich, glauben an unseren Weg und sind überzeugt. Wir haben auch Fortschritte gesehen. Auch wenn Polen negativ betrachtet wurde, haben wir viele Dinge da besser gesehen als in der Ukraine. Den Weg wollen wir weitergehen. Auch die Mannschaft ist da gefragt und muss das umsetzen. Sie muss versuchen, das Spiel zu gewinnen. Dann haben wir auch für uns einen positiven Abschluss und die Entwicklung geht weiter. Aber im September schaut alles ganz anders aus. Da analysieren wir und dann sehen wir eine Mannschaft, die bei der EM 2024 den Erfolg holen soll, den wir uns wünschen.

+++ Zu Ilkay Gündogan als möglichen Kapitän +++

Es ist bei Nationalmannschaften immer so, dass der mit den meisten Länderspielen die Binde trägt. Daran ändere ich momentan nichts.

+++ Herzlich willkommen +++