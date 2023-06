Elversberg holt Boyamba aus München

Joseph Boyamba (l.) unterschrieb in Elversberg © SV Elversberg/SV Elversberg

Aufsteiger SV Elversberg hat den schon dritten Offensiv-Neuzugang für seine erste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Der 26 Jahre alte Joseph Boyamba kommt vom TSV 1860 München und erhält einen Vertrag bis 2025. Bei den Löwen hatte Boyamba in der vergangenen Saison in 33 Drittliga-Spielen sechs Tore erzielt.