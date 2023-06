DFB-Team: Matthäus teilt gegen Flick aus! Diese Nation dient als Vorbild

Lothar Matthäus findet erneut deutliche Worte zum Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft. Der TV-Experte übt Kritik am Bundestrainer.

Lothar Matthäus hat erneut Kritik an der Leistung der deutschen Nationalmannschaft geübt und Bundestrainer Hansi Flick in die Verantwortung genommen. Der TV-Experte kritisierte vor allem Flicks ständige taktische Änderungen und Experimente.

„Meiner Meinung nach muss er langsam einem größeren Stamm das Vertrauen schenken. Hin und her, Dreierkette, Viererkette: Ich als Spieler will ja auch irgendwann die Sicherheit haben, wie steht der Trainer auf mich? Welchen Job gibt er mir? Welches Vertrauen habe ich?“, stellte der 62-Jährige am Rande des Nations-League-Finals zwischen Spanien und Kroatien bei RTL klar.