Transfermarkt: Beinharter Skandalprofi! So tickt Bayern-Flirt Kyle Walker

Walker zählt zu den zweikampfstärksten Verteidigern

Bezeichnend: In der vergangenen Saison stellte Walker mit 37,3 Stundenkilometern den Geschwindigkeitsrekord in der Premier League auf.

Walker verliert seinen Stammplatz

Gerne schaltet er sich ins Angriffsspiel ein, was in Manchester auch von Trainer Pep Guardiola gewünscht ist. In seiner Karriere verbuchte er bis dato auf Vereinsebene 126 Scorerpunkte (49 Tore, 77 Vorlagen). Doch in den vergangenen drei Jahren gelangen ihm wettbewerbsübergreifend in 112 Begegnungen nur noch drei Treffer und vier Assists. In der abgelaufenen Spielzeit sammelte Walker gar nur eine Vorlage im FA Cup und schoss kein einziges Tor.