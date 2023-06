Ehefrau Lisa schaltet Radio Müller stumm

Thomas Müller genießt gerade die freie Zeit mit seiner Frau Lisa. Während der Saison können die beiden nicht so viel Zeit miteinander verbringen, weil der 33-Jährige dann viel unterwegs ist. Aber seine Frau empfindet die gemeinsame Zeit nicht immer ganz so entspannend wie der deutsche Nationalspieler - deutet sie zumindest scherzhaft an.