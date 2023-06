Transfermarkt: Neuer Chelsea-Stürmer offenbar im Anflug

Der FC Chelsea ist offenbar in Spanien fündig geworden. Mit der grundsätzlichen Einigung der Blues und dem Stürmer-Talent Nicolas Jackson steht einer Verpflichtung nichts mehr im Wege.

Der FC Chelsea rüstet sich in der Offensive!

Wie The Athletic berichtete, stehen die Blues vor der Verpflichtung des 21 Jahre alten Stürmers Nicolas Jackson. Demnach kam es bereits zu einer grundsätzlichen Einigung mit dem Senegalesen.

In der spanischen La Liga traf Jackson vergangene Saison 12-mal und konnte dazu fünf Vorlagen auf seinem Konto verbuchen. Schon in der Vergangenheit war er mit einem Wechsel nach England in Verbindung gebracht worden.